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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 13 kişiden biri yaşamını yitirdi

Mesut Karaduman,Süleyman Coşkun Bozyel   | 25.06.2021
Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 13 kişiden biri yaşamını yitirdi

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen ve hastanede tedavi gören 13 kişiden biri öldü.

İlçedeki hastanelere çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle başvurdu. Bu kişilerden yoğun bakımda tedavi görenlerinden biri yaşam mücadelesini kaybetti.

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 3'ü yoğun bakımda 12 kişinin tedavisi sürüyor.

Bu kişilerin verdiği bilgi üzerine ekiplerin Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede yaptıkları aramada, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, iş yeri sahiplerinden N.U'yu gözaltına aldı. Kaçan K.U. da daha sonra polis merkezine teslim oldu.

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