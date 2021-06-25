Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 13 kişiden biri yaşamını yitirdi
Tekirdağ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen ve hastanede tedavi gören 13 kişiden biri öldü.
İlçedeki hastanelere çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle başvurdu. Bu kişilerden yoğun bakımda tedavi görenlerinden biri yaşam mücadelesini kaybetti.
Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 3'ü yoğun bakımda 12 kişinin tedavisi sürüyor.
Bu kişilerin verdiği bilgi üzerine ekiplerin Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede yaptıkları aramada, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri, iş yeri sahiplerinden N.U'yu gözaltına aldı. Kaçan K.U. da daha sonra polis merkezine teslim oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.