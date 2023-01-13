Tekirdağ'da peynir fabrikasında bakteri önlemi için sıkılan gazdan etkilenen 16 işçi taburcu edildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir peynir fabrikasında bakterileri önlemek için sıkılan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 16 işçi taburcu edildi.
Tekirdağ
Malkara Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, bakterileri önlemek için sıkılan gazdan bazı işçiler etkilendi.
Yetkililerin haber vermesi üzerine fabrikaya 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen 16 işçi Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.