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Tekirdağ'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Tekirdağ'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel/AA

Tekirdağ

Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y'nin öldüğünü belirledi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tekirdağ'da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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