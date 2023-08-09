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Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel/AA

Tekirdağ

Hıdırağa Mahallesi Ağıltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

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