Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ
Hıdırağa Mahallesi Ağıltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.