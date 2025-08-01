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Tekirdağ'da makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mesut Karaduman  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Tekirdağ'da makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.


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