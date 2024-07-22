Dolar
32.99
Euro
35.95
Altın
2,404.13
ETH/USDT
3,494.30
BTC/USDT
67,334.00
BIST 100
11,236.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeliz Dermen  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ

Edinilen bilgiye göre, Mürefte Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'la ikinci sınır köprüsünde çalışmalar hızlandı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen göçmenler kurtarıldı
Şüpheli ifadelerindeki "Kablo yüzeye yakındı", "Koruyucu boru kesilmişti" sözleri ihmallere işaret ediyor
İskenderun Körfezi açıklarında besin arayan "kum köpek balıkları" görüntülendi

Benzer haberler

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
Tekirdağ'da yerli buğday çeşitlerinin veriminden üreticiler memnun

Tekirdağ'da yerli buğday çeşitlerinin veriminden üreticiler memnun

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet