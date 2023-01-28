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Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'nde 1 Şubat'ta karides avlamaya başlayacak.

Mesut Karaduman   | 28.01.2023
Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Karides, dil ve pisi balığı avcılığının ocak ayında yasaklanmasının ardından küçük tekne balıkçıları, teknelerinin bakımını yaptı ve zarar görmüş ağlarını onardı. Balıkçılar, 1 Şubat'ta yasağın sona ermesinin ardından karides avcılığı için denize açılacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yeniden nasiplerini aramak için gün saydığını söyledi.

Balıkçıların ağlarına takılacak karideslerin yüzleri güldüreceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "12 metrenin altında olan teknelerimiz ocak ayında yasağa girmişti. Yasak boyunca arkadaşlarımız tekne ve ağ bakımlarını tamamladı. Şubat ayında yeniden bismillah diyerek karides avcılığına devam edecekler. Sezonun sona ereceği 15 Nisan'a kadar balıkçılar nasiplerini arayacak. Karidesin yanı sıra mezgit, dil balığı ve tekir de olacaktır diye bekliyoruz. İnşallah vatandaşlarımı uygun fiyata taze balık yiyecektir." dedi.

Balıkçı Önder Dedeler de sezon sona erene kadar bereketli bir avcılık olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Hava şartları izin verdiği sürece nasiplerini aramaya devam edeceklerini belirten Dedeler, "Karides avcılığı da yasaktı. Yasak bir kaç güne bitiyor. Yeniden karides için avlanmaya başlayacağız. Karides olursa küçük tekne balıkçılarının yüzü güler. Herkes ekmek parası için denize açılıyor. Kıyıya balıkla dönmemiz hem bizi hem de vatandaşları sevindirir." diye konuştu.

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Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor
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