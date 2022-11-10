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Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun babasından "önlem alın" çağrısı

Çerkezköy ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan Efekan'ın babası Mehmet Demir, "Sokaklarda çok fazla köpek var. Belediye veya hayvansever derneklerinin bu konuya el atmaları çok iyi olur. En azından çocukların canı yanmasın." dedi.

Mesut Karaduman   | 10.11.2022
Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun babasından "önlem alın" çağrısı

Tekirdağ

ekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuğun babası Mehmet Demir, belediye ve derneklerin sahipsiz hayvanların insanlara zarar vermemesi için önlem alması çağrısında bulundu.

Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkisinde, köpekten kaçarken aracın çarptığı Efekan Demir'in tedavisi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Efekan'ın babası Mehmet Demir, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun köpekten kaçarken yolda otomobilin çarpması nedeniyle yaralandığını anımsattı.

Çarpmanın etkisiyle oğlunun ciğerlerinin zarar gördüğünü, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar oluştuğunu anlatan Demir, "Şükür, çok tehlikeli bir durumu yok. Yoğun bakımdan çıktı ve müşahede altında tutuluyor. Gözlerini açtı, konuşmaya başladı. Kendi ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Kendisinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor." dedi.

Demir, sahipsiz köpeklerin insanlara zarar vermemesi için önlem alınması çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Sokak köpeklerinden dolayı can yanıyor. O yolda kazalar da oluyor. Yol kenarına bariyer konulması gerekiyor. Sokaklarda çok fazla köpek var. Belediye veya hayvansever derneklerinin bu konuya el atmaları çok iyi olur. Sokaklarda çocuklar geziyor, dolaşıyor, en azından onların canı yanmasın. Benim çocuğum bu olay yüzünden okulundan geri kaldı, ben işe gidemiyorum. Mağdur olduk. Şükürler olsun çocukta sıkıntı yok. Bu hafta sonu normal odaya geçişi yapılacak diye bekliyoruz."

Olay

Çerkezköy'de 5 Kasım'da kaldırımda yürüyen Efekan Demir ve arkadaşlarını köpek kovalamış, hayvandan kaçarken aniden yola çıkan Demir'e, otomobil çarpmıştı.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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