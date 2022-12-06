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Tekirdağ'da köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Mesut Karaduman   | 06.12.2022
Tekirdağ'da köpeğini sopayla dövdüğü iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Tekirdağ

Yeşilsırt Mahallesi'nde Z.T'nin köpeğini sobayla dövdüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Z.T'nin köpeği komşusunun tel örgüsüne zarar vermesinden dolayı korkutmak için tahta sopayla dövdüğünü tespit etti. Köpek, veteriner hekim tarafından tedavi amacıyla hayvan bakımevine götürüldü.

Z.T. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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