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Tekirdağ'da kar etkili oluyor

Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar etkili oluyor.

Mesut Karaduman, Fırat Çakır  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Tekirdağ'da kar etkili oluyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Şarköy ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de zaman zaman artıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Tekirdağ'da, karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ çevre yolu, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yollarında ekipler yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.


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