Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Tekirdağ
B.K'nin kullandığı 34 EM 8794 plakalı otomobil, Çerkezköy - Kapaklı kara yolu 1. Cadde'de S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.