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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Aldoğan, Fırat Çakır  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan/AA

Tekirdağ

B.K'nin kullandığı 34 EM 8794 plakalı otomobil, Çerkezköy - Kapaklı kara yolu 1. Cadde'de S.Ö. idaresindeki 59 ACD 035 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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