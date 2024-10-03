Dolar
34.15
Euro
37.82
Altın
2,649.13
ETH/USDT
2,353.50
BTC/USDT
60,530.00
BIST 100
8,995.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaretinde konuşuyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Gündem

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mehmet Akif Aldoğan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan/AA

Edirne

Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Azerbaycanlı ressamın Yusuf Dikeç portresi, depremzedeler için açık artırmada satılacak
İstanbul Valisi Gül, 2024'ün 9 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Audi Brüksel fabrikası alıcı bulamıyor

ABD'nin California eyaletindeki yangınlarda 1 milyon dönümden fazla alan kül oldu

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yangın nedeniyle köylerin tahliyesi istendi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yangın nedeniyle köylerin tahliyesi istendi
Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
ABD'de kimyasal tesis yangını sonrasında havada klor gazı tespit edildi

ABD'de kimyasal tesis yangını sonrasında havada klor gazı tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet