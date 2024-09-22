Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,580.80
BTC/USDT
62,757.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mehmet Akif Aldoğan  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan/AA

Tekirdağ

Bahçeağıl köyünde, yapı kimyasalları üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Şarkıcı Metin Arolat için İstanbul'da cenaze namazı kılındı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Şişli'de 10 katlı plazada yangın söndürüldü

Diyarbakır OSB'de 2025 sonunda hedef 448 fabrikada 32 bin istihdam

Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı

Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı
Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 zanlı adliyede

Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 zanlı adliyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet