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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CerModern'de "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nde konuşuyor. P Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mehmet Akif Aldoğan  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan - AA

Edirne

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik madde üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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