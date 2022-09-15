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Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Mesut Karaduman   | 15.09.2022
Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mürefte Mahallesi Çukurfidan mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Şarköy Belediyesi itfaiye ve Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bir helikopter, bir arazöz, 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü belirtildi.


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