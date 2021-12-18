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Tekirdağ'da 600 personelin katılımıyla "Arama ve Kurtarma Tatbikatı" yapılıyor

Mesut Karaduman   | 18.12.2021
Tekirdağ'da 600 personelin katılımıyla "Arama ve Kurtarma Tatbikatı" yapılıyor

Tekirdağ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından akredite edilen 14 sivil toplum kuruluşu (STK) ile 2 kamu arama kurtarma ekibinin katılımıyla Tekirdağ'da "Arama ve Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta 22 ilden AFAD ve STK'lerin 600 personeli görev alıyor.

Senaryo gereği merkez üssü Şarköy ilçesi olan 6,5 büyüklüğündeki deprem haberinin alınması ile başlayan tatbikatta, deprem sonrası Tekirdağ Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirildi.

Daha sonra ekipler, eski fabrika binasında arama kurtarma çalışmaları yaptı, yaralılara müdahale etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da eski balık halinin bulunduğu alanda kurulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde yakın zamanda çok başarılı bir AB-Modex Saha Tatbikatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekirdağ'da yapılan tatbikatın Avrupa ülkelerince de çok başarılı bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye'mizde sayın Bakanımızın talimatları ile 22 ilden kendi ilimizdeki arkadaşlarımız da dahil olmak üzere 600 arkadaşımızın katıldığı bir tatbikat yapıyoruz. İki gün tatbikat, bir gün de değerlendirmesini yapacağız. Bugün sabaha doğru 3 dereceye inen hava sıcaklığı vardı. 3 derece çok ciddi bir soğuktur, yani bu tam bir tatbikat oldu. Bunlar göstermelik yapılan işler değildir. Emin olun tatbikatı gerçeğinden ayırt edemezsiniz." dedi.

Yıldırım, AFAD'ın kuruluşunun 12. yılını da kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bu bir tatbikattır diye bakmadan, tamamen gerçekmişçesine buraya hemen anında akın etti arkadaşlarımız. Herkes ne yapacağını biliyor. İşte modern toplum budur. Modern toplumda kurumlar, kişiler, kurumlarda bulunan kişiler de ne yapacağını bilirler. Bu sayede sıkıntı fazla büyümeden hemen müdahale edilir ve bu müdahale neticesinde vatandaşımız daha fazla zarar görmeden çok hızlı bir şekilde sıkıntılar giderilir."

Daha sonra Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, tatbikatın gerçekleştirildiği alanı ziyaret etti.

Tatbikat, yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından sona erecek.​​​​​​​

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