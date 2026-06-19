Tekirdağ NKÜ'de Ali Eriş Zebra Balığı Yetiştirme ve Araştırma Laboratuvarı açıldı Eriş Gıdanın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) oluşturduğu, şirketin kurucusu merhum Ali Eriş'in adını taşıyan Zebra Balığı Yetiştirme ve Araştırma Laboratuvarının açılışı yapıldı.

Açılış törenine, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Bircan, Eriş Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş ve davetliler katıldı.

Laboratuvar ile üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılması ve bilimsel çalışmalara ivme kazandırılması hedefleniyor.

Üniversite-sanayi işbirliğinin örnek projelerinden biri olarak dikkati çeken laboratuvarın, hem akademik dünyaya hem de gıda sektörüne değer katması bekleniyor.

Zebra balığı insan genetiğiyle yüksek benzerlik gösteriyor

Tekirdağ NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, açılışta yaptığı konuşmada, zebra balığının insan genetiğiyle yüzde 70-80 oranında benzeştiğini ve bu sebeple zebra balığı üzerinden elde edilen bilgilerin, doğrudan insan için kullanılabilecek bilgiler olduğunu söyledi.

Zebra balıklarının embriyo aşamasında son derece saydam, rahatlıkla gözlemlenebilen bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Vatandaş, bu balıkların, kanser, parkinson, alzheimer, kalp ve damar hastalıkları araştırmalarında yeni bilgiler elde edilmesine ciddi katkılar sağladığını ifade etti.

Vatandaş, tüm bu bilgiler ışığında bir laboratuvar açılışından öte, insanlığa katkı sağlayacak büyük bilgilere ulaşma imkanı tanıyacak bir mekanizmayı devreye soktuklarını dile getirdi.

Otomasyon sistemleriyle güçlendirilmiş araştırma altyapısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Bircan, Ali Eriş Zebra Balığı Yetiştirme ve Araştırma Laboratuvarı projesinde otomasyon sistemleri ile güçlendirilmiş 105 adet erişkin zebra balığı akvaryumu ve 35 adet bireysel zebra balığı larvası akvaryumunun bulunduğunu söyledi.

Bircan, zebra balığının kanser, nörodejeneratif hastalıklar, kalp, kemik hastalıkları ve diyabet gibi riskli hastalık mekanizmalarının anlaşılması ve bunlara yönelik tedavi yöntemlerinin araştırılmasında dünya çapında kabul görmüş bir organizma olduğunu ifade etti.

Zebra balığı modeli yenilikçi çalışmaların yürütülmesine olanak tanıyacak

Eriş Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş, laboratuvarın kendileri için yalnızca bir araştırma alanı olmadığını, Eriş Gıda'nın bilime, eğitime, genç araştırmacılara, üniversite-sanayi işbirliğine ve Türkiye'nin geleceğine inancının somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Eriş Gıda'nın, kökleri 1920 yılına kadar uzanan, bir asrı aşan üretim kültürüne sahip bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Abdullah Eriş, kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin ihracatına ve gıda sanayisinin gelişmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Ürünlerini 100'e yakın ülkeye ihraç ettiklerini belirten Eriş, kendileri için başarının sadece üretim ve ihracattan ibaret olmadığını, kalıcı değer oluşturmanın bilgiyle, bilimle, araştırmayla, eğitimle ve yetişmiş insan kaynağıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Eriş ailesi olarak AR-GE'ye, üniversite-sanayi işbirliklerine, genç araştırmacıların gelişimine ve özellikle bilimsel altyapının güçlendirilmesine önem verdiklerini söyleyen Eriş, sanayi kuruluşlarının sadece ekonomik üretim yapan yapılar değil, aynı zamanda ülkeye bilimsel ve teknolojik alanlarda katkı sunan sorumlu kurumlar olması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Açılışını yaptıkları laboratuvarın da bu anlayışın bir sonucu olduğunu belirten Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zebra balığı, son yıllarda bilim dünyasında giderek daha fazla önem kazanan, güçlü bir araştırma modelidir. Zebra balığının insan genetiğiyle gösterdiği yüksek benzerlik, hızlı gelişim süreci, şeffaf embriyo yapısı sayesinde bu laboratuvar, gıda güvenliği, toksikoloji, biyoloji, kimya, çevre, sağlık bilimleri ve ilaç araştırmaları gibi birçok alanda yenilikçi çalışmaların yürütülmesine imkan sağlayacak bir laboratuvardır.

Bu yönüyle zebra balığı araştırma laboratuvarımız, yalnızca bugünün değil geleceğin bilimsel araştırmaları için de son derece kıymetli bir model olacaktır. Bizler, bu laboratuvarın sadece Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi için değil, bölgemiz, ülkemiz ve farklı disiplinlerde çalışan çalışmacılar, araştırmacılar için de önemli bir merkez haline gelmesini temenni ediyoruz. Burada yürütülecek çalışmanın genç bilim insanlarına ilham vermesini, akademik üretkenliği artırmasını, nitelikli projelere zemin hazırlamasını ve ülkemizin araştırma ekosistemine değer katmasını arzu ediyoruz."

Ali Eriş'in mirası bilimle yaşatılacak

Laboratuvara ismini verdikleri Eriş Gıda'nın kurucusu, merhum dedeleri Ali Eriş'in Türkiye'ye faydalı olma idealini temsil eden çok kıymetli bir değer olarak yaşadığını söyleyen Abdullah Eriş, bu ismin bilimle, araştırmayla, geleceğe değer katacak nitelikli çalışmalarla yaşatılacak olmasının kendileri için son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Eriş, "İnanıyorum ki burada yapılacak her çalışma, yetişecek her genç araştırmacı ve ortaya çıkacak her bilimsel çıktı, dedemizin hatırasını daha da kıymetli kılacak, onun ülkeye hizmet etme anlayışını geleceğe taşıyacaktır." dedi.

Ali Eriş Zebra Balığı Yetiştirme ve Araştırma Laboratuvarı'nın üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna işaret eden Eriş, bu adımın, ilerleyen yıllarda daha büyük bilimsel çalışmalara, projelere ve başarılara vesile olacağını ifade etti.

Eriş ailesi olarak geçmişten aldıkları güçle üretmeye, geliştirmeye, araştırmaya ve Türkiye'ye değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan Abdullah Eriş, bilime, eğitime ve gençlerin geleceğine katkı sunan her anlamlı çalışmanın yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.