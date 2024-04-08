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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Fırat Çakır  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Tekirdağ

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

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