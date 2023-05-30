Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı
Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Tekirdağ, Elazığ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.