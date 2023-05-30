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Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı

Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

İsa Toprak  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Tekirdağ, Elazığ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı

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