Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
Tekirdağ açıklarında karaya oturan 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi kurtarıldı.
Tekirdağ
Tekirdağ C-Port yakınlarında demirli bulunan geminin yükünün bir kısmı, başka bir gemiye aktarıldı.
Daha sonra gemi, römorkörler yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken dün Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-14 römorkörü ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edilmiş, geminin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.