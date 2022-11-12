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Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Tekirdağ açıklarında karaya oturan 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi kurtarıldı.

Mesut Karaduman   | 12.11.2022
Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi kurtarıldı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ C-Port yakınlarında demirli bulunan geminin yükünün bir kısmı, başka bir gemiye aktarıldı.

Daha sonra gemi, römorkörler yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken dün Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-14 römorkörü ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edilmiş, geminin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

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