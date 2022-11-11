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Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

Tekirdağ açıklarında karaya oturan 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mesut Karaduman   | 11.11.2022
Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

Tekirdağ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 römorkörümüz ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."

Geminin yükü yarın sabah saatlerinde römorkör yardımıyla limana boşaltılacak. Ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiyi bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye çekecek.

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