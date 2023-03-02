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Tekirdağ açıklarında arabalı feribottaki araçlarda çıkan yangın kontrol altına alındı

Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında feribottaki araçlarda meydana gelen yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 30 yolcu dumandan etkilendi.

Fırat Çakır   | 02.03.2023
Tekirdağ açıklarında arabalı feribottaki araçlarda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Bandırma'dan Tekirdağ'a seyreden arabalı feribotta yüklü hafif ticari araçta başlayan yangın diğer araçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri yangına müdahale etti, feribot römorkör ile limana çekildi. Burada itfaiye tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Feribottaki araçların zarar gördüğü yangın nedeniyle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dumandan etkilenen 30 kişiye limanda ambulanslarda müdahale edildi.

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