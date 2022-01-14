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Tefecilere yönelik 'Kene' operasyonunda 120 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tefecilere yönelik 28 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kene" operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 133 şüpheliden 120'si gözaltına alındı.

Aykut Karadağ   | 14.01.2022
Tefecilere yönelik 'Kene' operasyonunda 120 kişi gözaltına alındı

Ankara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerinin, vatandaşları borçlandırıp baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan "fırsatçılara" yönelik 6 ay süren planlı çalışma sonunda dün başlattığı operasyonda gözaltı işlemleri sürüyor.

Ankara, Adana ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ildeki "Kene" operasyonunda Cumhuriyet savcılıkları tarafından gözaltı kararı verilen 133 şüpheliden 120'si gözaltına alınırken 13'ünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız av tüfeği, MP5 otomatik silah, 4 ruhsatsız tabanca, birer kılıç ve bıçak, 132 tabanca ve tüfek fişeği, 195 çek ve senet, 5 tapu belgesi, 12 noter vekaletnamesi ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu belge, başka kişilere ait 177 kredi kartı, 22 pos cihazı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 98 bin 295 lira, gümrük kaçağı 490 parfüm, 620 paket sigara, 774 puro, 85 elektronik sigara kiti, 10 bin 752 makaron ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Borçlarını ödeyemeyenlerin ev, araba ve arsalarına el koymuşlar

Şüphelilerin vatandaşlara verdikleri borç için senet düzenledikleri ve bu senetlerin üzerinde tahrifat yaptıkları, acil nakit ihtiyacı olan kişilere komisyon karşılığında POS cihazı kullandırdıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ise aileleri ile tehdit ederek ev, araba ve arsalarına el koydukları belirlendi.

Tefecilere yönelik 2021'de de iki operasyon yapıldı

2021'de düzenlenen "Tefecilik 1" ve "Tefecilik 2" operasyonlarında 478 şüpheli adli makamlara sevk edilmişti.

İki operasyonda çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, POS cihazı, uyuşturucu ve para ele geçirilmişti.

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