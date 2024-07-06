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TDV, kurban etlerini Gazze'ye peyderpey ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, hayırseverlerin Gazze için bağışladığı kurban etlerini Mısır'da kiraladıkları soğuk hava depolarında muhafaza ederek, peyderpey 800 bin kişiye ulaştıracaklarını söyledi.

Fırat Taşdemir  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
TDV, kurban etlerini Gazze'ye peyderpey ulaştırıyor Fotoğraf: TDV

Ankara

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Fırsat buldukları anda yardımları gönderdiklerini belirten Turan, bugüne kadar hijyen malzemeleri, gıda, un, yakıt, giyecek, yardım kolileri olmak üzere tutarı 7 milyon dolardan fazla yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını anlattı.

Kapıların tamamen açılmasıyla birlikte Gazze'ye yardım seferberliği başlatacaklarını söyleyen Turan, şöyle konuştu:

"Milletimiz Kurban mevsiminde 36 bin 700 hisseyi Filistin ve Gazze için bize verdi. Anında ulaştırma imkanımız olmadığı için etlerimiz zayi olmasın diye Mısır'da soğuk hava depoları kiraladık. Etlerimizi bölüp paketledik ve bu soğuk hava depolarına yerleştirdik. İnşallah bunları peyderpey Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

1 milyon 200 bin Filistinliye, Gazze özelinde ise 800 bin mağdura kurban etlerini ulaştıracağız. Bir kısmını gönderdik ama büyük bir kısmı bu soğuk hava depolarımızda şu anda muhafaza ediliyor. İnşallah içeriye rahat gireceğimiz zaman onları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız."

Gazze'de 3 bin 500 civarında kişiye günlük yemek dağıtımını sürdürdüklerini belirten Turan, gelecek cuma günü Türk Kızılay ile birlikte Gazze için 30 tırdan oluşan yardımı göndereceklerini de bildirdi.

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