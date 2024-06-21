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TDV gönüllüleri, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Kur'an kurslarını ziyaret etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ziyaret ettikleri Kur'an kurslarında çocuklara balon, çikolata ve şeker dağıttı.

Kadir Yıldız  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
TDV gönüllüleri, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Kur'an kurslarını ziyaret etti Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Bangui

"2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" dolayısıyla bölgede yardım faaliyeti gerçekleştiren TDV, başkent Bangui'nin KM5 bölgesindeki Makambo Mahallesi'nde iki Kur'an kursuna ziyarette bulundu.

Kurs yöneticileriyle görüşen TDV ekibi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurslardaki ve bölgedeki aralarında yetimlerin de olduğu çocukları unutmayan gönüllüler, yanlarında getirdikleri balon, çikolata ve şekerleri dağıtarak onları sevindirdi.

Gönüllüler, bağışçıların maddi yardımlarını Kur'an kurslarına ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

"Çocukların ve ailelerinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu"

TDV ekip lideri İbrahim Özkan, AA muhabirine, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulundukları sürede Kur'an kurslarını ve Müslüman aileleri de ziyaret ettiklerini söyledi.

Aralarında toplanan, Türkiye'den ve gurbetçilerin maddi bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını ifade eden Özkan, "Çocukların ve ailelerinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Hepsi bizlere ve bağışçılarımıza teşekkür etti. Afrikalılar vefakar insanlardır. Bu yardımları unutmayacaklardır. Aynı bölgeden ikinci kez geçtiğimizde bile çocukların bazı arkadaşlarımızı ismiyle çağırdığını gördük. Bu bile yapılan yardımların insanlarda bıraktığı etkiyi gösteriyor." diye konuştu.

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