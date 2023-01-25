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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 25.01.2023
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le görüştü Kaynak: Özbekistan Cumhurbaşkanlığı

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Taşkent’te bulunan Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede Mirziyoyev ve Ömüraliyev, Özbekistan’ın TDT dönem başkanlığı sırasındaki öncelikli amaç ve vazifelerinin hayata geçirilmesiyle ilgili meseleleri ele aldı.

Görüşmede, teşkilatın gelişmesinde yeni bir dönem başlatan tarihi Semerkant zirvesinin sonuçlarını önemli bulduğunu kaydeden Ömüraliyev, zirvede teşkilatın faaliyetlerinin daha da geliştirilmesini sağlayacak önemli belgelerin imzalandığını anımsattı.

Ömüraliyev, teşkilat kapsamındaki işbirliği ve ortaklık potansiyelinin hayata geçirilmesi için Özbekistan ile yakın işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.​​​​​​​

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