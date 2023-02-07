TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileriyle deprem bölgesine iş makineleri gönderildi
Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemileriyle bölgeye iş makineleri gönderildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine iş makinelerini ulaştırmak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirtildi.
Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemileri, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktı. Gemilerimizde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor. pic.twitter.com/J1S81mHQqh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023
Gemilerde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama kurtarma teçhizatlarının da bulunduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.