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TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileriyle deprem bölgesine iş makineleri gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemileriyle bölgeye iş makineleri gönderildiği bildirildi.

Esin Işık   | 07.02.2023
TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileriyle deprem bölgesine iş makineleri gönderildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine iş makinelerini ulaştırmak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Gemilerde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama kurtarma teçhizatlarının da bulunduğu kaydedildi.

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