Dolar
21.86
Euro
23.38
Altın
1,963.35
ETH/USDT
1,880.30
BTC/USDT
27,001.00
BIST 100
5,388.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Giresun'da ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Giresun'da ziyarete açıldı.

Gültekin Yetgin  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Giresun'da ziyarete açıldı

Giresun

Giresun Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı.

Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.

Öte yandan gemiyi ziyaret eden Vali Enver Ünlü, gemi personeli tarafından karşılandı. Gemiyi gezen Ünlü, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin anısına inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi'nde kadim bir yolculuğa çıktık. Halen ziyaret etmediyseniz 10.00-12.00 ve 13.30-18.00 saatleri arasında bu gururu keşfedebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
Buğday ve arpa alım fiyatları Konyalı üreticiyi memnun etti
TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Giresun'da ziyarete açıldı
Samsun'da Terme Çayı taştı, evleri su bastı
Çorum'da selden etkilenen 86 kişi hasar tespit başvurusu yaptı

Benzer haberler

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Giresun'da ziyarete açıldı

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Giresun'da ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol açtı

Erzurum'da bulunan "taş baba heykeli" müzede sergilenecek

Erzurum'da bulunan "taş baba heykeli" müzede sergilenecek
Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması yakınlarını gururlandırdı

Mehmet Fatih Kacır'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması yakınlarını gururlandırdı
Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti

Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet