Dolar
20.81
Euro
22.34
Altın
1,977.03
ETH/USDT
1,856.80
BTC/USDT
26,880.00
BIST 100
4,953.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Milli Savunma Bakanlığı, İnebolu Limanı'nda bulunan TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TCG Nusret Müze Gemisi, İnebolu Limanı'nda her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle liman ziyaretine devam ediyor.

TCG Nusret, 20 Haziran'a kadar Marmara ve Karadeniz liman ziyaretlerini sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı
TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak
Arnavutköy'de mavi akan dereden çevreye yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti
Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Benzer haberler

TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin vatandaşla buluştu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi

Pençe Operasyonu'nda teröristlere ait tanksavar mühimmatı ele geçirildi
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet