TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Milli Savunma Bakanlığı, İnebolu Limanı'nda bulunan TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TCG Nusret Müze Gemisi, İnebolu Limanı'nda her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle liman ziyaretine devam ediyor.
TCG Nusret, 20 Haziran'a kadar Marmara ve Karadeniz liman ziyaretlerini sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.