Dolar
15.96
Euro
16.75
Altın
1,812.90
ETH/USDT
1,973.80
BTC/USDT
29,172.00
BIST 100
2,389.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı.

Hikmet Faruk Başer   | 18.05.2022
TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında İstanbul'a gelen gemi, Sarayburnu'nda kent sakinlerini ağırladı. Gemi komutanı ve geminin ikinci komutanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Müze geminin, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Daha sonra müze haline getirilen kısımlarında geminin tarihçesi anlatıldı.

Gemiyi ziyaret eden Mahmut Altunbay, "Çok memnun kaldım. Gemi hakkında tarihsel bilgi var ama kendisini görmek ayrı bir mutluluk. Herkesin buraya gelip gemiyi ziyaret etmesini isterim." dedi.

Müze gemi, yarın da 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek

Benzer haberler

TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı

YÖK 'Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği' raporunu yayımladı

İstanbul merkezli rüşvet operasyonunda zanlıların ifadeleri alınıyor

Çam kese böcekleri orman kadar insan için de zararlı

Çam kese böcekleri orman kadar insan için de zararlı
Cezayir basını: Tebbun’un Ankara ziyareti "ekonomik ve stratejik ortaklığın" güçlendirilmesi için fırsat

Cezayir basını: Tebbun’un Ankara ziyareti "ekonomik ve stratejik ortaklığın" güçlendirilmesi için fırsat
Elektrikli scooter artışı tamirci ihtiyacı doğurdu

Elektrikli scooter artışı tamirci ihtiyacı doğurdu