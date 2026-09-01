TCG Işın gemisi, KKTC’de alabora olan geminin enkazına ulaşmak için taramalara başladı
KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın'ın bölgede robotik taramalara başladığı bildirildi.
Mehmet Kemal Firik
01 Eylül 2026•Güncelleme: 01 Eylül 2026
GİRNE
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor.
Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.
Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[1/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor.
[2/13] Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.
[3/13] Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[4/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[5/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[6/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[7/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[8/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[9/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[10/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[11/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor. TCG IŞIN Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş CESUR, açıklamada bulundu.
[12/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[13/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[1/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor.
[2/13] Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.
[3/13] Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[4/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[5/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[6/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[7/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[8/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[9/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[10/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[11/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor. TCG IŞIN Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş CESUR, açıklamada bulundu.
[12/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
[13/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.
TCG Işın, geminin enkazına ulaşmak için taramalara başladı
Öte yandan kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın'ın bölgede robotik taramalara başladığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, TCG Işın'ın robotik sistemi, ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları belirleyecek.
Yetkililer, TCG Işın gemisinin alabora olan yolcu gemisinin enkazından robotik sistemler ve diğer araçlar vasıtasıyla aldığı ilk bilgilerin gün içerisinde Kriz Masası'na aktarılmasını beklediklerini ifade etti.
KKTC'de bulunan gazeteciler sabah saatlerinde arama kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın'a kabul edilerek, teknik özellikler ve komuta süreciyle ilgili bilgilendirildi.
Gemide gazetecilere açıklamalarda bulunan TCG Işın gemisinin komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, amaçlarının Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesi olduğunu söyledi.
Cesur, batık teşhis edildikten sonra 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacağını anlatarak, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile enkazın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetlerinin icra edileceğini sözlerine ekledi.
KKTC'de yetkililer, TCG Işın gemisinin arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi
KKTC resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne kenti açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişinin aranması çalışmalarına katılan TCG Işın gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Erhürman, Üstel ve Başçeri, TCG Işın gemisinin yürüttüğü arama çalışmalarıyla ilgili gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur'dan bilgi aldı.
Erhürman, Üstel ve Başçeri, arama kurtarma faaliyetlerinin kayıplar bulunana kadar devam edeceğini ifade etti.
Girne açıklarında alabora olan gemi
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.
Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.
Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.