TCG Işın gemisi, KKTC’de alabora olan geminin enkazına ulaşmak için taramalara başladı

[1/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor.

[2/13] Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor.

[3/13] Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[4/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[5/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[6/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[7/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[8/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[9/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[10/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[11/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor. TCG IŞIN Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş CESUR, açıklamada bulundu.

[12/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.

[13/13] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Girne açıklarında 1 uçak, 5 insansız hava aracı (İHA), 7 helikopter, 8 gemi ve 9 bot ile arama faaliyetleri sürdürülüyor. Faaliyetlere Türkiye'den gelen SAT komandoları ile Türk Deniz Kuvvetlerinin dalgıç ekipleri de katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ve bir kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın gemisi de Girne açıklarında alabora olan geminin battığı alanda arama faaliyetlerini komuta ediyor.