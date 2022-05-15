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TCG GEDİZ fırkateyni 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 15.05.2022
TCG GEDİZ fırkateyni 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı

Ankara

Bakanlığın resmi Twitter hesabından, "TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı." açıklamasıyla birlikte tatbikattan bazı görseller paylaşıldı.

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