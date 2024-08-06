TCG Gaziantep firkateyni NATO görevi kapsamında İstanbul'u ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gaziantep firkateyninin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki (SNMG-2) görevi kapsamında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, "TCG Gaziantep firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki görevi kapsamında, İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirdi. Firkateynimiz, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda ayrıca, TCG Gaziantep personelinin, İstanbul'a liman ziyareti sonrasında Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamladığına da yer verildi.
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