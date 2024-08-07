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TCG Enez mayın avlama gemisinden Yunanistan'a liman ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Enez mayın avlama gemisinin, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın Suda adasındaki limana ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
TCG Enez mayın avlama gemisinden Yunanistan'a liman ziyareti

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında, TCG Enez mayın avlama gemimiz, 27-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi. 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Mersin Limanı'na intikal eden gemimiz, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ros Constantin Balescu komuta kontrol gemisiyle geçiş eğitimleri icra etti."

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