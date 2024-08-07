TCG Enez mayın avlama gemisinden Yunanistan'a liman ziyareti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Enez mayın avlama gemisinin, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın Suda adasındaki limana ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında, TCG Enez mayın avlama gemimiz, 27-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi. 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Mersin Limanı'na intikal eden gemimiz, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ros Constantin Balescu komuta kontrol gemisiyle geçiş eğitimleri icra etti."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında, 🇹🇷TCG ENEZ mayın avlama gemimiz, 27-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında Suda/Yunanistan’a liman ziyareti gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Mersin Limanı’na intikal eden gemimiz Romanya… pic.twitter.com/gPhvqceCaD