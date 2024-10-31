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TCG Anadolu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla eğitim gerçekleştirdi

TCG Anadolu gemisi, NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarıyla "Deniz Eğitimleri" gerçekleştirdi.

Oğuzhan Sarı  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
TCG Anadolu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla eğitim gerçekleştirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinin, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Paylaşımda, eğitimden görüntülere de yer verildi.

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TCG Anadolu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla eğitim gerçekleştirdi

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