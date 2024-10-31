TCG Anadolu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla eğitim gerçekleştirdi
TCG Anadolu gemisi, NEPTUNE STRIKE 24.2 faaliyetleri kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarıyla "Deniz Eğitimleri" gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinin, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildiği belirtildi.
Paylaşımda, eğitimden görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.