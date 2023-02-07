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Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'taki 10 katlı bir binanın enkazından 15 aylık bebek, komando ve madencilerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı. -VTR
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TCDD vagonlarında depremzedelere konaklama imkanı sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarıyla depremzedelerin konaklamasına destek oldu.

Merve Özlem Çakır   | 07.02.2023
TCDD vagonlarında depremzedelere konaklama imkanı sağlandı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da temin edilen vagonlarda 3 bin 400 depremzede konakladı.

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