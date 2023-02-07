TCDD vagonlarında depremzedelere konaklama imkanı sağlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarıyla depremzedelerin konaklamasına destek oldu.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da temin edilen vagonlarda 3 bin 400 depremzede konakladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.