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TCDD, tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu

TCDD Genel Müdürlüğü, 19-27 Haziran'da Ankara, Konya, Eskişehir ve Sakarya'da gar ile istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

İbrahim Yozoğlu  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
TCDD, tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu

Sakarya

TCDD'den yapılan açıklamada, 19-21 Haziran'da Eskişehir-Ankara, 21-24 Haziran'da Ankara-Konya, 24-27 Haziran'da Ankara-Alifuatpaşa (Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya il sınırları) gar ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu bildirilen açıklamada, "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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