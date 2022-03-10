TCDD Taşımacılık yoğun kar yağışı nedeniyle YHT seferlerini artırdı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara-İstanbul arasında 6, Ankara-Konya arasında 4 olmak üzere, toplam 10 ilave YHT seferi konulduğunu bildirdi.
Ankara
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığı belirtildi. Ankara-İstanbul arasında 6, Ankara-Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave YHT seferi konulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlave edilen yüksek hızlı trenler Ankara-İstanbul hattında 11-12 ve 13 Mart'ta (cuma, cumartesi ve pazar günleri) Ankara'dan saat 08.15'te, İstanbul'dan saat 14.05'te, Ankara-Konya hattında ise 11 ve 13 Mart'ta (cuma ve pazar günleri) Ankara'dan saat 14.50, Konya'dan saat 15.35'te hareket edecek.
Böylece yüksek hızlı trenlerle Ankara-İstanbul hattında 2 bin 880 yolcu, Ankara-Konya hattında ise 1920 yolcu olmak üzere toplam 4 bin 800 yolcu kapasite artışı sağlandı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.