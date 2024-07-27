TBMM'de Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkere: Bu demokratik ayıbı esefle karşılıyoruz
TBMM
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.
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