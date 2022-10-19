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TBMM'de maden ocağındaki patlamayla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

Aynur Ekiz, İsmail Çimen   | 19.10.2022
TBMM'de maden ocağındaki patlamayla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

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