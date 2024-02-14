Dolar
30.75
Euro
32.95
Altın
1,990.68
ETH/USDT
2,754.60
BTC/USDT
51,584.00
BIST 100
8,972.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Sarıyer’de Karadeniz Vakfını ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

TBMM'de, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin araştırma komisyonu kurulması önerilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının önerileceğini bildirdi.

Aynur Ekiz  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
TBMM'de, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin araştırma komisyonu kurulması önerilecek

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdulhamit Gül, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin, "Tüm siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmede de AK Parti Grubu olarak da önerimizi biz verdik. Bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Meclisimizin iradesine sunacağız." dedi.

Erzincan'daki olayın Meclis tarafından tüm yönleriyle takip edilmesi ve ele alınması için ortak iradeyle çabayı ortaya koyacaklarını söyleyen Gül, "Gazi Meclis'in, bütün siyasi partilerin ortak bir şekilde gerek adli gerek diğer çalışmaların, atılması gereken adımları, bundan sonra yapılması gereken kanuni düzenlemeler de dahil olmak üzere, insanımızı merkeze alan politika üstü olan bütün çalışmaları bizler çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli yakalandı
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti
Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağı bölgesi havadan görüntülendi
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
Bakan Koca, Gazze için 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını bildirdi

Benzer haberler

Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağı bölgesi havadan görüntülendi

Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağı bölgesi havadan görüntülendi

TBMM'de, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin araştırma komisyonu kurulması önerilecek

Erzincan'da toprak kayması sonucu işçilerin göçük altında kalmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya: Maden ocağındaki işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içerisinde

Bakan Yerlikaya: Maden ocağındaki işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içerisinde
Bakan Yerlikaya: Erzincan'da 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor

Bakan Yerlikaya: Erzincan'da 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin bilgi aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet