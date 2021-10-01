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TBMM'de 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Ertuğrul Subaşı   | 01.10.2021
TBMM'de 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

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