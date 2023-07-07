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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli aylığının yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Zehra Aydın Turapoğlu  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli aylığının yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi

TBMM

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