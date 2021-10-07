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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 07.10.2021
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı

Ankara

Kararda, başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin, Genel Kurul'un 5 Ekim tarihli 2'nci Birleşimi'nde 7 Ekim tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, 5 parti grubunun ortak önergesiyle 10 Haziran'da kurulmuştu.

Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, başkanvekilliğini AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, sözcülüğünü AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, katipliğini ise MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un yürüttüğü komisyonun üyeleri, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ile CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'dan oluşuyor.

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