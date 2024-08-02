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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Büyükelçiliğimizin çalışanlarına istikamet bildirmek insanlık vicdanında küçülmüş bir Dışişleri Bakanı'nın haddine değildir." dedi.

Aynur Ekiz  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

TBMM

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Büyükelçiliğimizin çalışanlarına istikamet bildirmek insanlık vicdanında küçülmüş bir Dışişleri Bakanı'nın haddine değildir." ifadelerini kullandı.

Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vampirleşmiş siyonaziler insani hiçbir duyguya tahammül edemiyorlar. Büyükelçiliğimizin çalışanlarına istikamet bildirmek insanlık vicdanında küçülmüş bir Dışişleri Bakanı'nın haddine değildir." ifadelerine yer verdi.

Hulusi Akar, "Küstahça Cumhurbaşkanı'mıza dil uzatan bebek katili Netanyahu çetesi; bilinen en az 40 bin kişinin hayatına mal olan soykırımla tüm dünyayı ateşe atarken, bizler hiçbir oldubittiye izin vermedik, vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

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