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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı: PKK ve destekçilerinin terör devleti kurma girişimleri var asla müsaade etmeyeceğiz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Suriye'deki belirsizlikten faydalanan birilerinin, terör devleti kurmaya çalıştığını belirterek, "Ne pahasına olursa olsun, Türkiye'ye bedeli ne olursa olsun böyle bir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Ruslan Rehimov  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı: PKK ve destekçilerinin terör devleti kurma girişimleri var asla müsaade etmeyeceğiz

Bakü

Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla Bakü'de düzenlenen "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Oktay, Türkiye'nin bu ülke ile 911 kilometre sınırının bulunduğunu ve doğrudan terör tehdidi altında olduğunu belirtti.

Oktay, "PKK/YPG'nin bize tehdit unsuru olması ve aynı zamanda da en çok göç alan ülke olmamız hasebiyle Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'yi birinci dereceden ilgilendiriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya ve İran'la birlikte bölgedeki çatışmaların durdurulması için Astana süreci ile bu işe müdahil olduğunu hatırlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki çatışmasızlığın devam etmesi için gereken hassasiyete son zamanlarda Esed rejimi tarafından fazla dikkat edilmedi. Biz de bunu her fırsatta Astana sürecinin taraflarına ilettik. Anayasa çalışmalarından da kaçınan ve oyalayan bir Suriye yönetimi gördük. Geldiğimiz süreçte, kendisine yapılan saldırılara karşı cevap verdiğini iddia ve ifade eden Heyet Tahrir Şam (HTŞ) isimli bir grup Humus sınırlarına dayandı. Nasıl sonuçlanacağını kimsenin öngördüğü yok. Bölgede birçok belirsizlik var ama birilerinin, bunu oldubittiye veya fırsata dönüştürmeye çalıştığını da görüyoruz. PKK ve onun destekçilerinin terör devleti kurma girişimleri var. Türkiye olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, Türkiye'ye bedeli ne olursa olsun böyle bir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz."

Oktay, Suriye'de istikrar istediklerini belirterek, "Rusya ile, İran ile ve tüm taraflarla bunu tüm açıklığıyla konuşuyoruz ama şu anda görünen manzara Suriye'nin henüz bu istikrar ve barıştan biraz uzak olduğunu gösteriyor. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede 'toz duman' diye ifade edebileceğimiz bulut ortadan kalkar ve herkes biraz daha rahat önünü görmeye başlar." ifadelerini kullandı.

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