TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile görüştü Ürdün Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki milletvekili heyeti, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Oktay, Ürdün Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başta Filistin’deki gelişmeler, İran’daki savaş, İsrail’in Lübnan’a saldırıları ve Suriye’deki gelişmeler olmak üzere bölgeye yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Türkiye ve Ürdün arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konularının ele alındığını aktaran Oktay, iki ülkeyi birbirine bağlayacak ulaştırma yatırımları başta olmak üzere somut projelerin bir an önce hayata geçirilmesinin hem iki ülke hem de bölgesel istikrar ve refah açısından önemine dair ortak bir görüşe sahip olduklarını belirtti.

Oktay, görüşmede liderler düzeyinde olduğu gibi parlamenter diplomasi alanında da ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladıklarını kaydetti.

Görüşmeye Oktay ile birlikte TBMM Dışişleri Komisyonunda yer alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu da katıldı.

Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Ürdün temasları kapsamında ayrıca Ürdün Senatosu Uluslararası İşler ve Yurtdışı Vatandaş İşleri Komisyonu ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

Oktay, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ürdün Senatosu Uluslararası İşler ve Yurtdışı Vatandaş İşleri Komisyonu Başkanı Sayın Hani el-Mulki ve değerli komisyon üyeleriyle kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Kendisiyle ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarını, bölgesel meseleleri, başta Filistin olmak üzere bölgesel gelişmeleri samimi bir ortamda istişare ettik. Ülkemizle Ürdün arasında bağlantısallık, enerji ve turizm alanlarında somut projelerin gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde mutabık kaldık. Bölgesel güvenlik, barış ve refahın artırılması için ülkelerimizin ortak çabalarını vurguladık.

Ürdün ile aramızdaki tarihi ve stratejik işbirliğimizi daha da derinleştirmek adına verimli görüşmeler gerçekleştirdik."