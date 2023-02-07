Dolar
18.83
Euro
20.17
Altın
1,867.87
ETH/USDT
1,641.00
BTC/USDT
22,991.00
BIST 100
4,536.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

TBMM Başkanlığından depremzedeler için ayni yardım kampanyası

TBMM Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlar için ayni yardım kampanyası başlatıldı.

Seval Ocak Adıyaman   | 07.02.2023
TBMM Başkanlığından depremzedeler için ayni yardım kampanyası

TBMM

Kampanya duyurusuna göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler belirlendi.

Bu çerçevede deprem bölgelerine gönderilecek malzemelerin, mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun paketlenerek sağlam bir koli içerisinde teslim edilmesi gerekiyor.

Kampanya kapsamındaki ihtiyaç listesi, battaniye, uyku tulumu, nevresim takımı; bebek, çocuk ve yetişkin için kıyafet, ayakkabı, bot, mont, kaban, palto, atkı, bere, eldiven; bebek maması, bebek bezi, yenilebilir dayanıklı hazır gıda, ısıtıcı, taşınabilir şarj cihazı, hijyen seti ve kadın hijyen seti olarak sıralandı.

Hijyen nedeniyle kullanılmış kişisel eşyaların kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruya göre, yardımlar, TBMM Tören alt salonunda 10.00-17.00 saatleri arasında toplanacak.

Öte yandan nakdi yardımların, AFAD ve Kızılay'ın internet sitelerinde açıklanan hesaplara gönderebileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
İspanya, kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
Kepez Belediyesi ekipleri 30 saat sonra 4 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı
Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Adana'ya ulaştı
Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Benzer haberler

TBMM Başkanlığından depremzedeler için ayni yardım kampanyası

TBMM Başkanlığından depremzedeler için ayni yardım kampanyası

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet