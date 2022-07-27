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Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Irak makamlarından, bu provokatif saldırının sorumlularının acilen bulunmasını ve mutlaka hesabının sorulmasını bekliyoruz." dedi.

İsmail Çimen   | 27.07.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Irak makamlarından, bu provokatif saldırının sorumlularının acilen bulunmasını ve mutlaka hesabının sorulmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.


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