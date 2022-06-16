TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Kemik'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.
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Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Kadir Kemik'e Cenabı Hak'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen kahraman mehmetçiğimiz Kadir Kemik’e Cenab-ı Hak'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 16, 2022
Mekanı cennet olsun.